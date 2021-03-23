Кострома, 23 марта, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил привлечь студентов к строительству социальных объектов на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Скобеев В. «Студенческая песня»,1972

В настоящее время в области по различным национальным проектам строятся детские сады, школы, больницы и спортивные объекты. По ряду объектов подрядчики столкнулись с дефицитом рабочих. Чтобы решить проблему, глава региона поручил департаменту образования и департаменту строительства создать студенческие трудовые отряды на базе профильных техникумов и колледжей и Костромской сельскохозяйственной академии.

«Задача одна — с привлечением молодежи летом этого года сделать все сроки, чтобы всё было запущено вовремя . Обращаю внимание, учащиеся должны быть подготовлены, старшими с ними должны быть мастера профобучения, или мастера, которые работают на стройках. Ребята должны заработать денег», — сказал на еженедельном совещании в администрации области Ситников.

Студенческие стройотряды в регионе начнут функционировать летом 2021 года. До начала работы молодых людей обучат азам строительного дела, курировать их работу на стройках будут специалисты.

Отметим, что студенческие трудотряды в Костромской области возродили в 2000-х годах. В 2020 году из-за эпидемиологических рисков организацию отрядов пришлось «свернуть». Традиционно костромские студенты работают на строительных предприятиях, в учреждениях социальной сферы, РЖД, сельскохозяйственных и животноводческих организациях.