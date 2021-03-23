Курган, , 12:06 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом. Из них 20 зарегистрировано в Кургане, сообщает 23 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 45 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 23 марта выявлено 18 929 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 119 человек, скончались 346 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).