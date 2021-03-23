Симферополь, , 12:06 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал активизировать работу по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков в регионе. Он также пообещал кадровые выводы тем должностным лицам, которые закрывают глаза на нелегальных перевозчиков. Об этом Аксёнов сообщил на заседании Совета министров Республики Крым 23 марта.

«Насколько сейчас удалось достигнуть целевых показателей по выявлению нелегальных перевозок в Крыму? Это и вопросы, связанные с подсадкой на автостанциях, а также на площадках за ними, и вопросы несоответствия транспорта лицензионным требованиям. Часть мошеннической схемы как работала, так и работает. Так давно можно было поднять данные видеофиксаций на трассах и заметить, что ежедневно по ним ездят одни и те же нелегальные автобусы», — цитирует Аксёнова пресс-служба главы Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что создаётся впечатление, что о работе нелегальных перевозчиках знают все, кроме уполномоченных органов.

«По итогам выездов на места всем должностным лицам, в том числе сотрудникам ГУП РК «Крымавтотранс», будет дана оценка их деятельности. В частности, если увидим, что на местах продолжают подбирать пассажиров, руководство автостанций будет отстранено от работы», — добавил Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что наличие нелегальных перевозчиков на дорогах региона будет рассматриваться как «умышленное нежелание должностных лиц заниматься этой работой».

Как напоминает ИА REGNUM, власти Крыма много раз говорили о проблеме нелегальных перевозок на полуострове. В регионе ранее ужесточили штрафы, также поднимался вопрос о возможной конфискации транспортных средств.

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