Белгород, , 12:07 — REGNUM В Белгородской области 23 марта подтверждены 87 случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 63 пациента, от осложнений скончались три женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлены 33 587 носителей коронавируса. Завершил лечение 29 301 человек. В стационарах находятся 946 пациентов, из них 22 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ. На самоизоляции — 10 063 жителя региона.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 538 пациентов.