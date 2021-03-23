Брюссель, , 12:05 — REGNUM Соединённые Штаты окончательно выведут свои войска из Афганистана только после согласования с союзниками по Североатлантическому альянсу. Об этом 23 марта заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

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Он подчеркнул, что намерен высказаться по этому вопросу, но большей частью слушать и консультироваться.

«Когда наступит правильное время, мы уйдем вместе. Мы едины с союзниками по НАТО», — подчеркнул госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что на сегодняшний день власти Соединённых Штатов ещё не определили точных сроков вывода американских военнослужащих из Афганистана. Глава государства добавил, что консультируется с союзниками по этому вопросу.

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Он подчеркнул, что соблюсти оговоренный соглашением, достигнутым бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом и талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ), срок до 1 мая и вывести из Афганистана всех своих военнослужащих «будет тяжело».