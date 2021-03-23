Москва, , 12:04 — REGNUM В России работа по «приземлению» иностранных интернет-компаний продолжает оставаться актуальной. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 марта в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме заявил замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов.

«Сохраняется актуальность работы по «приземлению» иностранных интернет-компаний. Чтобы принципы, которые заложены в законе о персональных данных, распространить и на иностранные интернет-площадки, — сказал Логунов. — Сделать это можно в соглашении между уполномоченным органом власти в РФ и иностранными органами власти».

Кроме того, Логунов заявил, что в РФ удалось принять поправки в КоАП, увеличив сроки давности до 1 года за нарушения в области работы с персональными данными.

«Это очень важно. Раньше было три месяца. И пока возбуждали дело, срок истекал, и выписать штраф нарушителю было невозможно. И [теперь] выросли штрафы. Кратно. Повторные штрафы выросли в шесть раз», — сказал Логунов.