Москва, , 12:02 — REGNUM В Москве до конца 2021 года будут подготовлены концепции строительства семи мостов, сообщил 23 марта вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

«В течение 2021 года будут подготовлены концепции строительства семи новых мостов: переход через реку в Нагатинском затоне, двух пешеходных и двух автомобильных мостов в Мневниках, пешеходного моста с Крымской набережной на остров Балчуг и автомобильного моста через Москву-реку в створе Берегового проезда», — приводит его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

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Бочкарёв пояснил, что при строительстве сооружений может быть использован опыт возведения конструкций через Керченский пролив. Он отметил, что в Москве охотно изучают работу коллег, в том числе и этот. При этом при строительных работах в Москве подход нередко меняется в зависимости от условий площадки и ландшафта.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 млрд рублей направлено в 2021 году из средств федерального бюджета на строительство моста через Волгу с обходом Тольятти.

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