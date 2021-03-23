Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за коммунальной аварии забил гигантский фонтан горячей воды, в зоне подтопления оказались несколько автомобилей. Об этом 23 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Сообщение о прорыве трубы с горячей водой у дома 17 по улице Исполкомской поступило на пульт дежурного утром 23 марта. В результате прорыва трубы на месте забил фонтан горячей воды высотой в три этажа.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — уточнили в компании.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 09:00 мск 24 марта.

Как сообщает «Горэлектротнас», в с аварией на сетях коммуникаций движение трамваев №24 с 11:00 снято. Трамвай №24 следует до конечной станции «Невский завод».