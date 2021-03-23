Москва, , 12:05 — REGNUM По итогам февраля 2021 года на вторичном рынке России было продано 11 073 легких коммерческих авто (сегмент LCV) иностранных марок, что на 1% меньше, чем в феврале 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

При этом общие продажи подержанных LCV иностранных и отечественных компаний в РФ снизились на 6%, до 27 464 единиц. За первые два месяца 2021 года в стране было перепродано 50 213 легких коммерческих авто — на 6,8% меньше, чем год назад, когда перепродажи достигли 53 854 штук.

Среди иностранных подержанных моделей сегмента LCV чаще всего в прошлом месяце российские автолюбители приобретали Ford Transit (1681 ед.), Volkswagen Transporter (953 ед.), Mercedes Sprinter (840 ед.), FIAT Ducato (696 ед.) и Peugeot Partner (408 ед.).

Отметим, что по количеству перепроданных машин в феврале 2021 года на рынке LCV с пробегом лидирует «ГАЗ 3302 ГАЗель». Всего было перепродано 6654 таких машин — на 5,6% меньше, чем годом ранее (7045 ед.).

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в январе 2021 года в странах Европы были куплены 144 924 новые легкие коммерческие машины. Это на 5,7% меньше, чем в январе прошлого года.

Читайте также: Продажи машин сегмента LCV в России выросли на 12%