Казань, , 12:20 — REGNUM В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 23 марта, прошли 113 960 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки число привитых возросло на 745 жителей. Вторую дозу вакцины получили 75 364 человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, Российский президент Владимир Путин решил пройти вакцинацию от коронавируса 23 марта. Он не стал уточнять, какой вакциной хочет привиться. В России в настоящее время одобрены три препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».

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