Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Забавным вопрос о том, когда она посетит южную границу США, где разворачивается гуманитарный кризис, нашла вице-президент США Камала Харрис, сообщает 22 марта New York Post.

«Не сегодня», — ответила на вопрос журналиста бывший сенатор от Калифорнии Харрис, испустив смешок.

«Но я бывала там прежде и не сомневаюсь, что мне предстоит побывать там еще», — добавила она.

С таким заявлением Харрис выступила в Джексонвилле, где она продвигала пакета экономической помощи от коронавируса на сумму $1,9 трлн.

Напомним, на фоне либерализации миграционной политики нынешней администрации США к южной границе страны прибыло рекордное число мигрантов из стран Латинской Америки. По данным СМИ, под надзор пограничных служб страны находится 15 тыс. детей-мигрантов, прибывших в США без сопровождения родителей. Из-за огромного наплыва американские пограничные службы не справляются и не могут должным образом разместить всех прибывших.