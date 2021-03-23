Москва, , 12:01 — REGNUM Свои соболезнования в связи со смертью советского и российского оперного певца, народного артиста СССР Евгения Нестеренко выразил президент России Владимир Путин. Телеграмма с соболезнованиями, которая адресована сыну артиста — Максиму Нестеренко — 23 марта обнародована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего отца — Евгения Евгеньевича Нестеренко. Народный артист СССР Евгений Нестеренко посвятил себя сцене, внес поистине выдающийся вклад в развитие великих традиций отечественного оперного искусства», — говорится в опубликованной телеграмме.

Также указывается, что коллеги и благодарная публика ценили певца за его непревзойденный талант, уникальное вокальное мастерство и артистическое обаяние и уточняется, что светлая память о покойном «навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его щедрого дарования».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Евгений Нестеренко скончался в Вене от вызванных коронавирусной инфекцией последствий на 84-м году жизни.

Напомним, оперный певец родился в Москве 8 января 1938 года в Москве и в 1961 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, а в 1965-м — Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1963 по 1967 год был солистом Ленинградского Малого оперного театра (в настоящее время Михайловский театр), с 1967 по 1971-й — солистом Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр), с 1971 по 2002 — солистом Большого театра.