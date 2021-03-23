Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Группа крови влияет на риск развития сердечного приступа. Результаты исследования учёных, в котором приняли участие более 400 тыс. человек, были опубликованы в журнале American Heart Association.

Так, люди со II и III группами крови имеют риск развития сердечного приступа на 8% выше, чем люди с I группой.

Кроме того, у носителей II и III групп на 51 и 47% соответственно выше, чем у других, возможность начала процесса тромбоза вен и тромбоэмболии легочной артерии, говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, признаки хронического заболевания обнаружили у вызываемого коронавирусом COVID-19 ученые из Бельгии и Нидерландов во время изучения процесса восстановления пациентов после нового заболевания. Результаты их исследования обнародованы в Journal of Clinical Medicine.

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