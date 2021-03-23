Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM Сотня школьников и студентов со всей Свердловской области приняли участие в региональном этапе молодёжного форума «Территория смыслов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики области.

В рамках первого дня молодые люди встретились с региональным министром образования и молодёжной политики Юрием Биктугановым. Чиновник напомнил собравшимся, что в области уже создали отличные условия для молодёжи, «чтобы вас услышали, заметили ваши способности и дали возможность для реализации». Биктуганов обсудил с присутствующими острые темы: ЕГЭ, дистанционное обучение, другие новации в сфере образования.

В течение пяти дней молодые люди будут искать пути «эффективного развития» в современном российском обществе. В стратегических сессиях примут участие почти все главы областных ведомств и сфер, связанные с молодёжной тематикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге прошёл форум «Живая история».

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