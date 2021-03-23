Калуга, , 12:34 — REGNUM Второй компонент вакцины от COVID-19 может быть введен и по истечении трех недель, заявил 22 марта на заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции министр здравоохранения Калужской области Алан Цкаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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По словам главы ведомства, в настоящее время в регион поступило 47 тыс. 512 доз вакцины от COVID-19, привиты 41 тыс. 199 человек. Эпидемиологическая обстановка в области продолжает стабилизироваться, число заболевших новой коронавирусной инфекцией снижается на протяжении одиннадцати недель.

На заседании речь также шла о лекарственном обеспечении. В стационарах области имеются необходимые препараты, запас сформирован на срок более 30 дней. По состоянию на 22 марта 26 тыс. 606 пациентов обеспечены бесплатными медицинскими лекарствами на сумму свыше 49 млн рублей.

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