Салехард, 23 марта, 2021, 11:56 — ИА Регнум. На Ямале стартовал приём заявок для участия в массовом восхождении на гору Рай-Из «Движение вверх», которое намечено на 10 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Восхождение на Рай-Из

Горный массив Рай-Из — излюбленное туристами место на Полярном Урале. До подножия горы путешественникам предстоит добираться через посёлок Харп, города Лабытнанги и Салехард. Участников мероприятия доставят до подножия горы и обратно на вездеходах. Стоимость трансфера — 4 200 рублей.

Участникам восхождения предстоит преодолеть путь протяженностью восемь километров с восхождением на высоту 868 метров, побывать на метеостанции и отобедать у горы. Безопасность участников восхождения обеспечат опытные проводники совместно с сотрудниками МЧС России.

Отмечается, что восхождение не требует специальной подготовки, к участию допускаются все, кто достиг 14 лет и не имеет медицинских противопоказаний.