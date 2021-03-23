Махачкала, , 11:56 — REGNUM В Дагестане число новых случаев заражения коронавирусом в сутки вновь превысило число выздоровевших. За прошедший день выявлено 42 новых случая подтвержденной инфекции, выздоровел за это же время 31 пациент, скончались три жителя региона. Такие данные приводит 23 марта федеральный оперативный штаб.

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Общее число носителей коронавирусной инфекции в Дагестане к 23 марта составило 30 684 человека. Выздоровел из них 28 401 пациент. Число случаев летального исхода из-за COVID-19 достигло 1383.

Всего в республике в настоящее время развёрнуто 1007 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. В них проходят лечение 840 пациентов, сообщили в минздраве региона.