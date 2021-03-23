23 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Жители одного из микрорайонов Кемерово не хотят соседства с угольной шахтой, но инвестор через суд добивается запуска угледобычи. Кто победит?

Анастасия Степанова, , 12:25 — REGNUM Скандальная история вокруг Кемеровского каменноугольного месторождения, начавшаяся год назад, получила своё продолжение. Арбитраж Москвы, рассмотрев иск ООО «Шахта «Лапичевская», которое полностью принадлежит кипрской фирме Langfeld Enterprises Ltd, обязал Роснедра повторно рассмотреть проектную документацию «Технический проект разработки Кемеровского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля в границах участков недр Петровский и Шахта Лапичевская — 2». Детали решения пока неизвестны. Оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Фактически в этом деле решается и судьба жителей одного из микрорайонов Кемерово, который расположен километрах в десяти от места будущей угледобычи.

Напомним, ещё в 2017 году в Кемеровской области разгорелся скандал — жители микрорайона Лесная Поляна воспротивились планам инвестора начать угледобычу так близко от жилого сектора. Подобное соседство их не устроило, и они засыпали жалобами местную администрацию. Уже в 2018 году горсовет депутатов Кемерово и муниципальный совет депутатов приняли документ, по которому на земельных наделах, «расположенных в границах лицензионных участков Петровский и Шахта Лапичевская — 2», появились природный комплекс «Петровский» и природный комплекс «Петровско-Андреевский». Против этого выступили уже бизнесмены, которые планировали запуск шахты в третьем квартале 2021 года. Ведь под проект ещё в 2004 году было создано отдельное юрлицо — ООО «Шахта Лапичевская», выкупившее имущественный комплекс старой шахты, которая работала с 1948 года.

Город-спутник «Лесная поляна». Кемеровская область Цитаата из видео на YouTube

ООО «Шахта Лапичевская» по результатам аукциона в 2010 году получило право пользования недрами с целью геоизучения, разведки и добычи каменного угля на участке «Шахта Лапичевская — 2». На сегодня в реестре фигурируют две лицензии, закрепленные за ООО: одна выдана в 2005 году на участок Петровский Кемеровского каменноугольного месторождения, а вторая как раз в 2010 году — на участок Шахта Лапичевская — 2. Срок действия первой из них указан до 1 июля 2025 года, а второй — до 31 октября 2035 года. При этом у второй лицензии есть особая отметка — «дополнение (изменение) к лицензии (территориальный орган Роснедра) № 453 от 28.11.2016 года: прекращение права пользования. (ст. 20 ч. 2 п. 2) Приказ федерального агентства (Роснедра) № 532 от 12.12.2019 года».

Досрочное прекращение лицензии ООО в суде оспорило в июне 2020 года. Роснедра обязали устранить допущенное нарушение в течение 30 дней со дня вступления судебного акта в законную силу. Всё это время госведомство пыталось оспорить вердикт, но безуспешно. 2 марта 2021 года Роснедра обратились в Верховный суд России, но пока кассационная жалоба к производству не принята.

Угольная шахта

Тем временем 18 марта 2021 года судья кемеровского арбитража Гилаев вынес вердикт ещё по одному иску «Лапичевской», поданному к Роснедрам. Третьим лицом в споре выступило Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

ООО потребовало признать незаконным решение Роснедр от 1 сентября 2020 года за номером 208/20-СТП. Документ касался проектной документации спорного объекта.

Судья удовлетворил иск частично, обязав ведомство «в течение месяца с даты вступления решения в законную силу устранить нарушение прав и законных интересов заявителя путем повторного рассмотрения проектной документации». Вероятнее всего, Роснедра попытаются обжаловать и это решение.

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