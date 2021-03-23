Пенза, , 12:19 — REGNUM В Пензенской области число инфицированных, по информации на 23 марта, с начала пандемии коронавируса составляет 41 189 человек, заболевание подтвердились еще у 108 пензенцев. Сутками ранее заболели 110 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели всего 37 638 пациентов, или 91,4% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 172 человека. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 502 пациента, четверо — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России среди регионов по числу новых заражений, выявленных тестированием, по информации на 23 марта, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Нижегородская и Ростовская области. Случаи инфицирования установлены во всех регионах страны. Всего в России с начала пандемии выявлено 4 474 610 случаев заражения SARS-CoV-2.

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