Севастополь, , 11:54 — REGNUM Объект культурного наследия повреждён в Севастополе, об этом сообщил член регионального штаба ОНФ Григорий Донец. Предположительно, повреждения могли произойти при проведении ремонтных дорожных работ.

«В процессе мониторинга объектов культурного наследия установлен факт нанесения повреждения участку №11 ОКН регионального значения «Мемориальная стенка между 1 и 3 бастионами» в трёх местах. Предположительно, в результате ремонта тротуара и дороги специалистами «Севдорстрой». Прибывший через 20 минут после вызова наряд полиции зафиксировал повреждения, выполнил требуемые в этом случае мероприятия», — цитирует представителя ОНФ «Новый Севастополь».

На место также прибыла руководитель Севнаследия Ирина Масликова.

Речь идёт о мемориальной стене между первым и третьим бастионами на Корабельной стороне, сооружённой в 1905 году к 50-летию Первой обороны Севастополя.