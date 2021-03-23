Горно-Алтайск, , 11:54 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Республике Алтай снижается. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, прирост носителей коронавируса на минувшей неделе снизился на 13%.

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В связи с этим оперштаб решил не продлевать режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Ограничение прекратило действие 19 марта.

«После 26 марта Дом ребенка в Майминском районе переходит с вахтового на обычный режим работы, дома престарелых и другие социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей — после 29 марта», — отметили в правительстве.

Тем не менее, обязательный масочный режим на территории республики сохраняется.

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