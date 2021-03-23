Уфа, 23 марта 2021, 11:57 — REGNUM Мужчину обвинили в изнасиловании своей дочери в Уфе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.
По версии следствия, с августа 2019 по май 2020 года фигурант уголовного дела у себя дома насиловал свою дочь 2004 года рождения. В мае прошлого года девочка рассказала об этом своей матери. Женщина обратилась к стражам порядка.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам изнасилования несовершеннолетней. Следователи считают, что было совершено 12 эпизодов преступления.
Сообщается, что фигурант уголовного дела признал свою вину и сообщил об обстоятельствах произошедшего.
Отмечается, что осенью прошлого года потерпевшая заявила, что сообщила ложную информацию о изнасиловании ее отцом.
Материалы дело были переданы в суд, где сейчас рассматриваются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава СК РФ заинтересовался делом о возможном изнасиловании девочки в Уфе.
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