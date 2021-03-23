Уфа, , 11:57 — REGNUM Мужчину обвинили в изнасиловании своей дочери в Уфе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, с августа 2019 по май 2020 года фигурант уголовного дела у себя дома насиловал свою дочь 2004 года рождения. В мае прошлого года девочка рассказала об этом своей матери. Женщина обратилась к стражам порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам изнасилования несовершеннолетней. Следователи считают, что было совершено 12 эпизодов преступления.

«В отношении потерпевшей проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила возможность совершения изнасилования, а также психолого-психиатрическая экспертиза, подтвердившая отсутствие склонности несовершеннолетней ко лжи. Кроме того, проведены экспертные исследования по изъятым с места происшествия предметам, по результатам которых на одежде обвиняемого обнаружены биологические следы, подтвердившие установленные следствием факты», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что фигурант уголовного дела признал свою вину и сообщил об обстоятельствах произошедшего.

«Его допрос, как и допрос потерпевшей, проводился с использованием видеозаписи. Допрос потерпевшей проводился с участием педагога-психолога. Впоследствии обвиняемый стал отрицать причастность к совершенным преступлениям», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что осенью прошлого года потерпевшая заявила, что сообщила ложную информацию о изнасиловании ее отцом.

«Тем не менее, совокупность собранных следствием доказательств свидетельствуют о причастности обвиняемого к инкриминируемым ему преступлениям, в связи с чем обвинительное заключением по делу было утверждено прокурором», — сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы дело были переданы в суд, где сейчас рассматриваются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава СК РФ заинтересовался делом о возможном изнасиловании девочки в Уфе.

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