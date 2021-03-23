Москва, , 11:52 — REGNUM Платформа микроблогов Twitter начала работу по удалению противоправного контента, однако де-факто удалена лишь треть подобных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«Роскомнадзор сообщает, что после принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещённого в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве выразили сожаление в связи с тем, что лишь замедление работы Twitter со стороны российских контролирующих органов вынудили платформу «признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира и принять меры по её удалению».

В пресс-службе напомнили, что удаление противоправных материалов могло быть произведено значительно раньше, «что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета».

В РКН подчеркнули, что темпы удаления запрещённой информации — «неудовлетворительные». Помимо двух третей оставшейся противоправной информации, в соцсети появляется и новый подобный контент. Ведомство продолжает настаивать на полном удалении такого контента.