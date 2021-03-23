Москва, , 11:52 — REGNUM Новым главным тренером московского «Торпедо» стал бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба клуба.

«Бородюк назначен новым главным тренером «Торпедо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт с 58-летним специалистом рассчитан до завершения сезона 2021/22.

С 2002 по 2012 год Бородюк был тренером сборной России. В 2013—2014 годах он возглавлял «Торпедо» и вывел команду в премьер-лигу. После этого он тренировал «Кайрат», сборную Казахстана и австрийский «Хорн».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта с поста главного тренера «Торпедо» ушёл Сергей Игнашевич.

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