Москва, 23 марта, 2021, 11:51 — ИА Регнум. С 1 августа 2021 года в России меняется система научной аттестации, сообщает 23 марта пресс-служба правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидатский диплом

В пресс-службе рассказали, что в августе появится ещё одна форма защиты докторских диссертаций — в виде научного доклада. Отмечается, что изменения в Положение о присуждении учёных степеней и в другие документы уже внесены.

Как пояснили в правительстве, благодаря новому формату учёные, ориентированные на практические исследования и активно публикующиеся в научных журналах, смогут сконцентрироваться на такой работе и использовать опыт для получения степени.

При этом требования, как подчёркивается в сообщении, будут высокими. Специализирующиеся на естественных, технических, медико-биологических и аграрных науках должны сделать не менее 30 публикаций за десять лет. Тем учёным, кто претендует на докторскую степень в области гуманитарных, экономических и общественных наук, нужно сделать не менее полусотни публикаций. При традиционной защите таких публикаций должно быть, соответственно, минимум 10 и 15.

«Новая практика присуждения учёных степеней позволит разгрузить экспертную систему и обеспечить прозрачность процедур аттестации», — заявили в пресс-службе.