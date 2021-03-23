Новосибирск, , 11:51 — REGNUM В Новосибирской области в 2020 году количество пострадавших в тяжёлых несчастных случаях и погибших на производстве составило 100 человек. Из них 70 получили тяжелые травмы, 30 погибли. Такие данные приводит министерство труда и социального развития региона.

Уточняется, что наиболее травмоопасными отраслями по-прежнему остаются строительство и обрабатывающие производства.

«Более 60% несчастных случаев обусловлены типичными причинами организационного характера, указывающими, прежде всего, на низкое качество организации работ по охране труда административно-технического персонала, а также отсутствие контроля, — отметили в министерстве. — Так, по причине неудовлетворительной организации производства работ произошло 27% несчастных случаев, по причинам нарушения технологического процесса — 13,5%, нарушения работником трудового распорядка и дисциплины труда — 12,5%».

Руководителей всех организаций призвали усилить работы по обеспечению своих работников безопасными условиями труда.