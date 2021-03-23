Москва, 23 марта, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В России будет уточнён правовой статус рабочей документации на объекты капитального строительства. Об этом 23 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по строительству в рамках подготовки отчета правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

«Мы разработали совместно с аппаратом правительства изменения в Градостроительный кодекс в части уточнения правового статуса рабочей документации на объекты капитального строительства», — заявил Файзуллин.

«Этот законопроект предлагает определить правовой статус рабочей документации и порядок её подготовки», — отметил он.

Он напомнил, что экспертиза проводится на стадии проектов, и после этого изменения в процессе строительства должны оперативно решаться и не представлять дополнительных сложностей для застройщиков.

«В какой-то части это, наверное, возвращение к прежним временам в Советском Союзе. Законодательство предусматривало возможность главному инженеру проекта, главному архитектору проекта внести изменения в журнале авторского надзора и таким путём уже узаконить то решение, которое необходимо», — указал министр.