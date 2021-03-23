Вашингтон, 23 марта 2021, 11:50 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкеннамерен обсудить вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2» с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.Об этом он заявил 23 марта по прибытии на встречу глав министерств иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
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Он подчеркнул, что очень взволнован, так как это первый официальный визит в НАТО и ЕС в качестве госсекретаря США.
Он также подчеркнул, что очень ждёт дискуссии с главой МИД ФРГ по поводу «Северного потока — 2».
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Как сообщало ИА REGNUM, во время слушаний в Конгрессе госсекретарь СШАЭнтони Блинкен заявлял, что администрация президента США Джо Байденапродолжает выступать против строительства «Северного потока — 2». По его словам, российско-германский газопровод противоречит принципам энергетической безопасности партнёров США из Евросоюза и в первую очередь «угрожает интересам Украины и Польши».
При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маасуверен, что отказ от «Северного потока — 2» лишил бы ФРГ рычагов влияния на Россию.
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