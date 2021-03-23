Москва, , 11:52 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 8457 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым минимальным числом с 29 сентября минувшего года (8232). Это 23 марта следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 474 610.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 427 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 95 818.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 088 045 человек вылечились от нового заболевания, 10 860 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 9284 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.