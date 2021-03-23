Подгорица, , 11:48 — REGNUM Самые высокооплачиваемые работники в Черногории заняты в сфере финансов и страхования. Согласно данным статистического управления Monstat, средняя заработная плата в этом секторе составляла 960 евро, что на 436 евро больше, чем в среднем по стране.

При этом, самые высокие, зарплаты в этом секторе в среднем на 40 евро ниже, чем в докризисный 2019 год. В этой сфере занято почти четыре тысячи рабочих.

В 2020 году больше всего выросли зарплаты работников здравоохранения и социального обеспечения — на 12,7 процента до 630 евро.

В сфере электроснабжения зарплаты выросли на 6,75 процента и в 2020 году составили 916 евро. В информационно-коммуникационной деятельности, в которой занято более пяти тысяч человек, заработная плата была снижена с 732 евро до 697, в то время как работники, связанные с недвижимостью, получали 694 евро в месяц, а горняки — 703 евро.

В госуправлении, втором по величине секторе, зарплаты в 2020 году находятся на уровне двухлетней давности — 601 евро. Согласно данным статистиков, рост заработной платы заметен в секторе образования. Заработная плата учителей выросла на 8,43 процента и в 2020 году составила 540 евро.

В секторе транспорта и хранения, где работает более 11 000 сотрудников, ежемесячная заработная плата составляла 533 евро, в то время как зарплаты в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве упали более чем на 10 процентов, прежде всего, до 521 евро.

Более пяти тысяч работников сферы искусства, развлечений и отдыха получали 414 евро в месяц, столько же, сколько и в производственном секторе. Последствия пандемии коронавируса наиболее ощутимы в сфере услуг в ресторанном и гостиничном бизнесе, работники которых зарабатывают 392 евро в месяц, что на 8,62 процента меньше, чем в 2019 году. Практически не изменились и составляют 384 евро, а в административно-служебной деятельности 354 евро.

Средняя зарплата на уровне Черногории в 2020 году составила 524 евро, что на девять евро больше и всего 1,74 процента.