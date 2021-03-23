Барнаул, 23 марта, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Одними только директивными решениями о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло проблему подорожания продуктов питания не решить, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил, что в качестве временной меры было бы правильным стабилизировать цены на все продукты первой необходимости:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Потребительская корзина

«Необходимо поддержать призыв «Справедливой России» отказаться от принятия и реализации любых решений властей, которые ведут к подорожанию товаров и услуг. Необходимо установить мораторий на повышение налогов, введение каких-либо новых систем сертификации и маркировки товаров, отложить введение онлайн-касс для оставшихся категорий предпринимателей и тому подобное.

Одновременно следует увеличить государственную помощь бизнесу, в первую очередь среднему и малому. Кроме того, мы временно предлагаем заморозить цены не только на сахар и растительное масло, но и на другие продукты первой необходимости: мясо, крупы, рис, картофель, гречку. Уверен, что только системные меры со стороны государства позволят решить проблему роста цен».

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Как сообщало ИА REGNUM, в России намерены продлить продлевают действие мер по стабилизации цен на сахар и масло. По итогам консультаций Федеральной антимонопольной службы, Минсельхоза и Минпромторга с бизнесом, розничные цены на белый сахар предлагается сохранить на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года.

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