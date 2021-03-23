Пхеньян, , 11:54 — REGNUM 22 марта Евросоюз ввёл санкции против двух высокопоставленных лиц КНДР. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Совет Европейского союза ввёл санкции в отношении 11 человек и четырёх организаций из шести стран, включая КНДР, Китай, Россию, Ливию, Эритрею и Южный Судан.

В данный список вошли министр государственной безопасности КНДР Чон Гён Тхэк, министр общественной безопасности Ли Ён Гиль и Центральная прокуратура.

Известно, что двух высокопоставленных должностных лиц КНДР обвиняют в «серьезных нарушениях прав человека», включая внесудебные расследования, казни и пытки.