Оренбург, , 11:46 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше предыдущего показателя, сообщает 23 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

В регионе наблюдаются «коронавирусные качели»: суточный показатель выявляемых заражений то снижается, то снова растет.

С начала пандемии в Оренбуржье зафиксировано 39 359 носителей коронавируса. Выздоровели 36 196 человек, в том числе 56 пациентов выписаны из COVID-отделений за последние сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 707 оренбуржцев. За последние сутки подтвердили смерть двух человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье выявлено ещё 82 заражения коронавирусом