Казань, , 12:18 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирус подтвержден у 43 человек. Накануне COVID-19 зарегистрировали у 45 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 23 марта, подтверждено 19 109 случаев инфицирования. Выздоровели всего 15 869 пациентов, за сутки — 73 человека. Всего произошли 402 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2, четыре — за сутки, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 19 человек, 24 — лечатся на дому. Среди жителей Казани — 25 новых носителя вируса, трое проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России по данным на 23 марта, поправили здоровье и были выписаны за прошедшие сутки 10 860 ковид-пациентов. Выявлено 8457 новых заражений, что является минимумом с 29 сентября 2020 года. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 95 818 летальных исходов.

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