Ново-Огарево, Московская область, , 11:52 — REGNUM Российский президент Владимир Путин решил пройти вакцинацию от коронавируса 23 марта. Об этом он заявил накануне в ходе совещания о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации.

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По словам главы государства, вакцинация — это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Однако массовая вакцинация — та профилактическая мера, которая поможет нормализовать эпидемиологическую обстановку в стране.

«Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал Путин о процедуре.

Президент не стал уточнять, какой вакциной хочет привиться. В России в настоящее время одобрены три препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак». Практика показала, что все отечественные вакцины «абсолютно надёжны и безопасны», подчеркнул Путин.

По оценкам, нужно вакцинировать не менее 60% взрослых жителей России, а это почти 70 млн комплектов доз. Страна располагает ресурсами для изготовления таких объёмов препаратов, добавил он.