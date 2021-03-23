Ташкент, , 11:45 — REGNUM Классы с углубленным изучением физики планируется создать в 175 школах Узбекистана, сообщили 23 марта в телеграм-канале министерства юстиции республики со ссылкой на соответствующее постановление президента.

Документ утвердил программу комплексных мер по повышению качества образования по физике и обеспечению результативности научных исследований в области физики.

В Узбекистане планируется создать 28 базовых школ, специализирующихся на углубленном изучении физики. Кроме того, с 2021—2022 учебного года планируется внедрить учебный план, предусматривающий более глубокое преподавание физики.

До 1 января 2022 года планируется внедрить национальную систему сертификации оценки знаний по физике. В 20 школах в пилотном режиме внедрят «виртуальные лаборатории».

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