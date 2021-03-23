Москва, 23 марта, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал клеветой слова депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия») о якобы случаях продажи мандатов в нижнюю палату парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Надо возбудить уголовное дело и досрочного лишения мандата потребовать», — заявил Жириновский.

«Он плюет в колодец, из которого пьет… Тебя за клевету в тюрьму надо посадить. ЛДПР ничего не продает, и коммунисты — святые люди, зарплату, по-моему, не получают — отдают ее избирателям», — сказал парламентарий.

Человек ничего не соображает, уверен Жириновский, отметив, что Лысаков поливает грязью правящую партию.

«Мы на него в суд подадим», — грозится депутат.

Сам Лысаков считает, что торговля мандатами в Госдуме не является секретом.

«Меня спросили, я ответил, что торговля мандатами не секрет. То есть Америк я и не собирался открывать», — написал парламентарий в ТГ-канале.