Рязань, , 11:47 — REGNUM Немедленно принять жёсткие кадровые решения в администрации Рязани потребовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона раскритиковал мэрию за ремонт городских дорог, сообщили 23 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Губернатор поддерживает возмущения жителей, подчеркнув, что по городу невозможно передвигаться и «такого безобразия ещё никогда не было». Глава региона прямо спросил у мэра Елены Сорокиной — до какой поры «будет твориться этот бардак?».

«Как они смотрят в глаза своим соседям, людям на улицах, рязанцам? Или может, они не чувствуют всей ответственности, всей сути вопроса, не понимают задачи? Может, уже хватит делегировать и перепоручать мои поручения, а пора начать их выполнять! Надо действовать, а не ждать у моря погоды. Принимайте жёсткие кадровые решения, если не выходит иначе, если нет результата, который мы все хотели бы видеть. Люди требуют комфорта и порядка в городе. Я буду требовать того же. Каждую неделю и каждый день. Очень надеюсь, что вы сегодня меня не только услышали, но и правильно поняли», — сказал Николай Любимов.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани планируют отремонтировать участки дорог на 13 городских улицах общей протяжённостью более 10 км.