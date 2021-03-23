Рязань, 23 марта 2021, 11:47 — REGNUM Немедленно принять жёсткие кадровые решения в администрации Рязани потребовал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона раскритиковал мэрию за ремонт городских дорог, сообщили 23 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Губернатор поддерживает возмущения жителей, подчеркнув, что по городу невозможно передвигаться и «такого безобразия ещё никогда не было». Глава региона прямо спросил у мэра Елены Сорокиной — до какой поры «будет твориться этот бардак?».
В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани планируют отремонтировать участки дорог на 13 городских улицах общей протяжённостью более 10 км.