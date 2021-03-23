Таллин, , 11:45 — REGNUM С 22 марта в аптеках Эстонии можно приобрести экспресс-тесты на коронавирус COVID-19. Об этом сообщила служба новостей гостелерадио страны ERR, отметив, что такие тесты могут помочь быстро определить, болен ли человек, если появилось такое подозрение.

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В департаменте здоровья Эстонии признали, что на данный момент эти тесты еще не прошли проверки по безопасности для использования в домашних условиях, а необходимые документы в европейские уполномоченные органы пока не представлены. Однако тесты не запрещено использовать в качестве альтернативы тестам, проводимым специалистами.

Купить этот тест может любой, сообщила сотрудница аптеки Apotheka Силью Мойк, по словам которой в аптеке можно получить и все необходимые пояснения. В продаже сейчас два теста: для одного образец берется из носоглотки, для другого — из слюны.

Сообщается, что если тест положительный, то придется обратиться к семейному врачу и получить направление на официальное тестирование, а негативный результат экспресс-теста не может считаться уважительной причиной для окончания самоизоляции.

Точная стоимость тестов не указывается, как и их страна-производитель.