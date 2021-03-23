Париж, , 11:46 — REGNUM Применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» во Франции может быть начато после того, как данный препарат пройдет апробацию в Европейском агентстве лекарственных средств. Об этом 23 марта рассказал госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции France Info.

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"ЕС сможет использовать российскую вакцину после ее сертификации. И Франция, в свою очередь, смогла бы начать ее применение в июне, в начале лета», — сказал он.

При этом Бон заявил, что он считает, что вопрос о вакцинах от COVID-19 не нужно политизировать и в том случае, если такой препарат полезен и есть в наличии, его необходимо использовать.

«К началу лета у Франции будет достаточно доз других вакцин. То есть мы не отвергаем любого варианта. Но если кто-то утверждает, что именно российская вакцина принесет нам чудесное решение проблемы именно сегодня, то это неверно. Потому что это не может произойти уже сегодня, к тому же эта вакцина производится в очень небольших объемах», — добавил он.

Отметим, на сегодняшний день во Франции выявили за все время пандемии свыше 4,358 млн носителей коронавируса при более чем 92,7 тыс. скончавшихся от COVID-19.