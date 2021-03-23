Москва, , 11:44 — REGNUM Правительством России разработан и внесён в Госдуму проект федерального закона об изменениях в Градкодекс РФ по типовому проектированию и его совершенствованию. Об этом 23 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе заседания комитета Госдумы по строительству в рамках подготовки отчета правительства РФ.

«В соответствии с этим законопроектом типовые проектные решения будут представлять собой проектную документацию объекта капитального строительства, конструкций, изделий и узлов», — заявил Файзуллин.

«Она предназначена для многократного применения при архитектурно-строительном проектировании объекта аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство», — указал он.

С 1 июля 2018 года вся проектная документация, которая разрабатывается в России, фактически находится на сервере Главгосэкспертизы России. С 2020 года Минстрой предоставляет субъектам возможность принять такую документацию для возможности повторного применения.