Москва, , 11:43 — REGNUM В России сохраняется актуальность работы по «приземлению» иностранных компаний. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме, заявил замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов.

«Сохраняется актуальность работы по «по приземлению» иностранных интернет-компаний. Чтобы принципы, которые заложены в законе о персональных данных распространить и на иностранные интернет-площадки, — сказал Логунов. — Сделать это можно в соглашении между уполномоченным органом власти в РФ и иностранными органами власти».

Второе предложение, с которым выступил Логунов — это ограничить трансграничную передачу персональных данных.

«В целях защиты прав граждан. Ввести правила трансграничной передачи. И третье актуальное предложение — это обязанность оператора персональных данных производить расчет размера денежной компенсации в соответствии с нанесенным ущербом субъекту персональных данных», — добавил он.