Москва, 23 марта, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В России следует граничить трансграничную передачу персональных данных. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме, заявил замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов.

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По его словам это необходимо в целях защиты прав граждан.

«Ввести правила трансграничной передачи. И третье актуальное предложение — это обязанность оператора персональных данных производить расчет размера денежной компенсации в соответствии с нанесенным ущербом субъекту персональных данных», — добавил он.