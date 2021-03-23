Бокситогорск, , 11:46 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 128 новых носителей коронавирусной инфекции, что на три человека больше, чем сутками ранее. При этом выписали по выздоровлению 123 пациентов. Об этом 23 марта сообщили в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Ленобласти выявлено 39 039 зараженных. Из них 36 541 человек выздоровел, в том числе 123 — за минувшие сутки. Умерли 873 человека, в том числе шесть летальных случаев было зарегистрировано 22 марта.

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