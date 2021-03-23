Кызыл, , 11:42 — REGNUM Муниципальные ассенизаторские машины начали откачку талых вод с улиц столицы Тувы Кызыла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, спецтехника уже отработала в центральной части.

Работы будут вестись, как отмечается, в ежедневном режиме. При этом граждане смогут сообщить в мэрию о глубоких лужах, затрудняющих движение автомашин и проход пешеходов.

Напомним, ранее в городе организовали рейды по информированию жителей о возможном подтоплении талыми водами. Наиболее подверженными угрозе паводка признаны жилой район у подножия горы Хербис и территория левобережных дач Кызыла.

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