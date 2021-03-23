Загреб, , 11:42 — REGNUM Согласно январским данным шести центральных банков стран Западных Балкан, граждане Хорватии имеют наибольшую задолженность в регионе с общей задолженностью перед банками на основе кредитов в размере 18 миллиардов евро, а наименьшую задолженность имеют жители Черногории, приблизительно 1,39 миллиарда евро.

На втором месте по сумме долга — словенцы с суммой 11 млрд евро, на третьем — граждане Сербии с суммой 10 млрд евро.

Однако, если посмотреть на общую сумму кредита по отношению к количеству жителей, следует, что граждане Сербии имеют наименьшую задолженность по сравнению с другими странами, пишет портал Biznis.rs.

По размеру личных долгов на основе ссуд наибольшую задолженность имеют словенцы с суммой 5286 евро, за ними следуют хорваты с 4208 евро, черногорцы с 2239 евро, граждане БиГ с 1536 евро, македонцы с 1452 евро и, наконец, граждане Сербии с суммой в среднем 1443 евро долга.