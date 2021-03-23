Ставрополь, , 11:42 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались еще пятеро жителей региона, у которых был диагностирован COVID-19. Общее количество смертей от этой болезни в крае достигло 1198, сообщили 23 марта в федеральном оперативном штабе.

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В течение марта 2021 года в субъекте ежедневно фиксируется от четырех до шести случаев летального исхода пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

На Ставрополье пока не приходится говорить о стабилизации ситуации с распространением новой опасной коронавирусной инфекции. Ежедневный показатель прироста новых случаев заражения в течение марта колеблется в диапазоне от 60 до 120.

В настоящее время число носителей инфекции в крае составляет 49 667 человек. За прошедший день их стало больше на 81 человека. За этот же день выздоровело в три раза больше заболевших — 256 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 46 551 человека.