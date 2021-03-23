Воронеж, , 11:41 — REGNUM В Воронеже полиция установила участников конфликта со стрельбой, произошедшего вечером 20 марта на территории одного из жилищных комплексов в Коминтерновском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 марта в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В настоящее время участники конфликта установлены и задержаны. Ими оказались восемь граждан в возрасте от 30 до 58 лет, местные жители, а также житель Липецка — задержаны. По предварительным данным, во дворе многоквартирного дома по улице Беговой между 30-летним потерпевшим и 39-летним жителем Нижнедевицкого района произошел конфликт на почве личной неприязни. На помощь к потерпевшему и второму участнику конфликта подбежали их знакомые. В результате произошла массовая драка, в ходе которой 40-й житель Липецка несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонентов.

Полиция проводит проверку по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства конфликта. Также назначены ряд экспертиз, направленных на установление степени тяжести причиненных телесных повреждений. Травматический пистолет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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