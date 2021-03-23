Джакарта, , 11:40 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Муляни Индравати заявила, что дефицит государственного бюджета в феврале 2021 года составил 63,6 трлн рупий ($4,3 млрд) или 0,36% ВВП, сообщает Antara.

«Рост составил 2,8%, но мы видим, что дефицит госбюджета в 0,36% ВВП ниже прошлогоднего 0,4% ВВП», — заявила министр финансов Индонезии.

Рост государственных доходов был поддержан налоговыми поступлениями, которые увеличились на 1,7% по сравнению с февралем 2020 года и составили 178,6 трлн рупий ($12,3 млрд).

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