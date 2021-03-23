Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Более 600 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали жертвами мошенников, продававшие путевки в несуществующие санатории. Петербургской полиции удалось поймать злоумышленников. Об этом 23 марта сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейским удалось установить личность трех участников группы, которая специализировалась на хищениях денежных средств граждан, которые хотели приобрести туристические путёвки в несуществующие санатории. По оперативным данным, злоумышленники создали порядка десяти сайтов в интернете и страниц в социальных сетях, на которых предлагалось раннее бронирование пребывания в санаториях и пансионатах России, а также государств ближнего зарубежья.

«Граждан пытались привлечь большими скидками при дистанционной оплате, — уточнила Волк. — В основном сайты регистрировались на иностранных серверах со скрытыми IP-адресами. В действительности курортные учреждения, указанные в рекламных объявлениях, не существовали или прекратили свою деятельность».

Стоимость «путёвки» варьировалась от 20 до 70 тыс. рублей. На подставных лиц оформлялись фирмы-однодневки, на расчётные счета которых поступали денежные средства потерпевших в качестве оплаты за бронирование, а затем похищались. На текущий момент установлены 11 эпизодов мошенничества в отношении жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Однако по предварительным оценкам, количество потерпевших может достигать шестисот человек.

«В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», — подытожила Ирина Волк.